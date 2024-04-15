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В сети возник скандал из-за активистов, перекрасивших стелу на въезде в Донецкую область

15 апреля 2024 21:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В сети вызвало возмущение, что активисты перекрасили стелу на въезде в Донецкую область
Стела на въезде в Донецкую область. Фото: novynarnia.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Четверо волонтеров взялись за восстановление стелы, сдирая наклейки подразделений и меняя подписи бойцов. Однако эти действия вызвали споры в соцсетях, где пользователи высказывали разные взгляды на эту ситуацию.

Результат работы показали в видео в сообществеtp.pokrovsk в Instagram.

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Перекрашивание стелы

Администраторы добавили видео, демонстрирующее внешний вид стелы с надписями до и после так называемого "обновления". Также на обнародованных кадрах можно увидеть, как рабочие желтой краской рисуют надписи на стеле. Они также срывали все наклейки, которые оставляли бойцы, идя на войну с русскими захватчиками.

Активисты выразили благодарность Виктории Черногор, Олегу Боровику, Анатолию Шахову и Константину Деревинскому за проделанную работу.

Реакция украинцев

Однако некоторые пользователи соцсетей выразили возмущение и сомнения в этих действиях. Блогер Игорь Лаченков, известный своим телеграмм-каналом "Лачен пишет", решительно осудил поступок вероятных волонтеров, назвав его "недопустимым" и "позорным". Журналистка Рамина Эсхакзай также выразила свое возмущение этой ситуацией, заметив, что подобные действия наносят ущерб украинским военным и деморализуют их.

Легендарную стелу на въезде в Донецкую область закрасили: исчезли все надписи героев войны
Скриншот комментариев под видео
Легендарную стелу на въезде в Донецкую область закрасили: исчезли все надписи героев войны 6
Скриншот комментариев под видео

Также боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух назвала это уничтожением памяти. Она отметила, что стела имела большой смысл и историю, а не просто визуальное обозначение въезда в область.

В сети вызвало возмущение, что активисты перекрасили стелу на въезде в Донецкую область - фото 3
Скриншот сообщения Ирины Цыбух

Напомним, что депутат Верховной Рады Марианна Безугла вступилась за Анну Маляр, которая довела до слез жену военного во время обсуждения демобилизации — она считает, что все сказанное правда, но доносить свое мнение нужно было совсем иначе. Своим сообщением нардеп вызвала громкую реакцию общественности.

Также мы писали о том, что Спартак Суббота вернулся в новое шоу и возмутил сеть русским языком.

скандал
соцсети
Донецкая область
волонтеры

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