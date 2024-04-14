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Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців

14 квітня 2024 18:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців
Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: censor.net
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Депутат Верховної Ради Мар’яна Безугла заступилася за Ганну Маляр, яка довела до сліз дружину військового під час обговорення демобілізації — вона вважає, що все сказане правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. Своїм дописом нардепка викликала гучну реакцію громадськості.

Цей допис Мар’яна Безугла опублікувала в неділю, 14 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

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Безугла заступилася за Маляр

У своїй публікації на Facebook депутат Верховної Ради Мар’яна Безугла висловила підтримку Ганни Маляр, зазначивши, що вона поділилася правдивими думками, хоча це могло б бути викладено більш емпатично. Безугла відзначила, що Інна Совсун відома тим, що не голосувала за законопроєкт щодо мобілізації.

"Інна не хоче поповнення в армії? Щоб відправили на ротацію чоловіка? Підтримує поділ на воюючих та інших? Чому не голосувала?", — пише Безугла. 

Депутат також підкреслила, що її погляди збігаються з Інною Совсун у багатьох аспектах, зокрема стосовно військового обліку жінок і доступу журналістів на передову. 

"Водночас, у нас з Інною кілька успішних законодавчих ініціатив і мені вона близька за поглядами та принципами, зрозумілі її емоції й ми не раз сходилися з приводу бачення, яка все ще несправедлива система війська в Україні. Важко писати. Тож тут я про загальний контекст, а не про особистість", — пояснила депутат.

Згадуючи партнера Інни Совсун, хірурга Олександра Лінчевського, Безугла зазначила, що інтенсивність роботи хірурга не може бути зрівняна з життям на передовій, де йдеться про виживання у складних умовах обстрілу. Вона підкреслила важливість бачення правди і закликала не піддаватися ілюзіям, а дивитися на справи реалістично.

Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців - фото 1
Допис Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот 

Реакція українців на допис Безуглої

Проте реакція українських користувачів соціальних мереж не залишила чекати себе. В коментарях під постом Безугли з'явилися гострі відгуки та критика щодо позиції депутата. Користувачі висловили своє розчарування із заявами Безугли та висловили своє негативне ставлення до її підходу до обговорюваної ситуації.

Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців - фото 2
Коментарі під дописом Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот 

Нагадаємо, що колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун. Це сталося через заяву про "неможливість" демобілізації.

Також ми писали про те, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.

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Мар'яна Безугла
соцмережі
нардепи
Ганна Маляр
мобілізація
демобілізація

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