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Маляр довела до сліз дружину військового — що вона сказала

13 квітня 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр довела до сліз дружину військового — що вона сказала
Депутатка та дружина військового Інна Совсун. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун. Це сталося через заяву про "неможливість" демобілізації.

Інцидент стався в прямому ефірі програми "Новий відлік" на каналі "Перший".

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Демобілізація в Україні

"Я хочу нагадати, що наш ворог, крім того, що він значно більший за нас і по людях, і за кількістю зброї, вони щомісяця на контракт оформлюють приблизно 30 тисяч осіб. Вони суттєво збільшили оплату", — каже Маляр, говорячи про те, чи потрібна українським військовим демобілізація.

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Ефір програми "Новий відлік". Фото: скриншот

Вона зазначила, що за приблизними підрахунками на осінь окупанти сформують дуже потужні сили, в кілька разів більші за українські. За словами Маляр, є ризик відкриття ще одного фронту.

"І на сьогодні, щоб ми просто ну для цієї дискусії, для її об'єктивності розуміли, що дійсно є ризик загострення ситуації", — наголосила вона.

За її словами, було б "дуже дивно", якби в Україні ухвалили демобілізацію. Однак Маляр визнала, що вже понад два роки не було ротації бійців з "нуля", тому військові виснажені.

Відповідь Совсун

Нардепка наголосила, що питання демобілізації дійсно важливе. За її словами, це також є справедливістю в суспільстві. Після цього Совсун, ледь стримуючи сльози, розповіла про свого чоловіка, який пішов захищати Україну у лютому 2022 року.

"А він, коли йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно, до завершення воєнного стану? А як ви з Конституцією це суміщаєте? Є чітка норма", — заявила Маляр.

Після цих слів Совсун почала плакати. 

"Мій чоловік пішов захищати країну. Вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки на нього чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків", — заявила вона.

За її словами, є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. Совсун зазначила, що воюють не ті, хто пішли 24 лютого, а вся країна.

"Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробив найважливіше в найскладніший момент історії", — наголосила депутатка.

Вона додала, що за ці два роки її чоловік майже не бачив своїх дітей, тому ротація його не врятує.

Реакція українців

Заява Маляр обурила українців у мережі. У коментарях вони пишуть:

  • "Ганна Маляр — просто ганьба";
  • "Пані Ганна Маляр — дно комунікації, відсутність поваги та культури";
  • "Інно Совсун, браво, і дякую за вашу позицію і за вчинки вашого чоловіка. Ганна Маляр — огидна поведінка";
  • "Бідна Інна, хочеться обійняти";
  • "Навіщо Маляр в принципі запросили?"

Нагадаємо, Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових. За її словами, це розкіш, і вона неможлива.

Також законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.

війна
Міноборони
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українці
Україна
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Ганна Маляр
мобілізація
демобілізація

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