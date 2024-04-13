Маляр довела до слез жену военного -—что она сказала

Депутат и жена военного Инна Совсун. Фото: скриншот с видео

Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр довела до слез депутата и жену военного Инну Совсун. Это произошло из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

Инцидент произошел в прямом эфире программы "Новий відлік" на канале "Перший".

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"Я хочу напомнить, что наш враг, кроме того, что он значительно больше нас и по людям, и по количеству оружия, они ежемесячно на контракт оформляют примерно 30 тысяч человек. Они существенно увеличили оплату", — говорит Маляр, говоря о том, нужна ли украинским военным демобилизация.

Эфир программы "Новий відлік". Фото: скриншот

Она отметила, что по приблизительным подсчетам на осень оккупанты сформируют очень мощные силы, в несколько раз больше украинских. По словам Маляр, есть риск открытия еще одного фронта.

"И на сегодня, чтобы мы просто ну для этой дискуссии, для ее объективности, понимали, что действительно есть риск обострения ситуации", — подчеркнула она.

По ее словам, было бы "очень странно", если бы в Украине была принята демобилизация. Однако Маляр признала, что уже больше двух лет не было ротации бойцов с "нуля", поэтому военные истощены.

Ответ Совсун

Нардеп подчеркнула, что вопрос демобилизации действительно важен. По ее словам, это также является справедливостью в обществе. После этого Совсун, едва сдерживая слезы, рассказала о своем муже, который пошел защищать Украину в феврале 2022 года.

"А он когда шел, он же знал норму Конституции, что демобилизация невозможна заблаговременно, до завершения военного положения? А как вы с Конституцией это совмещаете? Есть четкая норма", — заявила Маляр.

После этих слов Совсун начала плакать.

"Мой муж пошел защищать страну. Вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужей", — заявила она.

По ее словам, есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. Совсун отметила, что воюют не те, кто пошли 24 февраля, а вся страна.

"Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделал самое важное в самый сложный момент истории", — подчеркнула депутат.

Она добавила, что за эти два года мужчина почти не видел своих детей, поэтому ротация его не спасет.

Реакция украинцев

Заявление Маляр возмутило украинцев в сети. В комментариях они пишут:

"Анна Маляр — просто позор";

"Анна Маляр — дно коммуникации, отсутствие уважения и культуры";

"Инна Совсун, браво и спасибо за вашу позицию, и за поступки вашего мужа. Анна Маляр — отвратительное поведение";

"Бедная Инна, хочется обнять";

"Зачем Маляр в принципе пригласили?"

Напомним, Маляр сделала скандальное заявление о демобилизации военных. По ее словам, это роскошь и она невозможна.

Также законопроект о демобилизации будет готов раньше, чем до конца года. В настоящее время этот документ уже находится в работе.