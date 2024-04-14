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Безуглая вступилась за Маляр и получила жесткий ответ от украинцев

14 апреля 2024 18:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Безуглая заступилась за Маляр и получила жесткий ответ от украинцев
Нардепка Марьяна Безуглая. Фото: censor.net
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая вступилась за Анну Маляр, которая довела до слез жену военного при обсуждении демобилизации — она считает, что все сказанное правда, но доносить свое мнение нужно было совсем по-другому. Своим постом нардеп вызвала громкую реакцию общественности.

Это сообщение Марьяна Безуглая опубликовала в воскресенье, 14 апреля, на своей странице в Facebook.

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Безуглая заступилась за Маляр

В своей публикации на Facebook депутат Верховной Рады Марьана Безуглая выразила поддержку Анны Маляр, отметив, что она поделилась правдивыми мыслями, хотя это могло бы быть изложено более эмпатично. Безуглая отметила, что Инна Совсун известна тем, что не голосовала за законопроект по мобилизации.

"Инна не хочет пополнения в армии? Чтобы отправили на ротацию мужчину? Поддерживает разделение на воюющих и других? Почему не голосовала?" — пишет Безуглая.

Депутат также подчеркнула, что ее взгляды совпадают с Инной Совсун по многим аспектам, в том числе по военному учету женщин и доступу журналистов на передовую.

"В то же время у нас с Инной несколько успешных законодательных инициатив, и мне она близка по взглядам и принципам, понятны ее эмоции и мы не раз сходились по поводу видения, какая все еще несправедлива система войска в Украине. Трудно писать. Поэтому здесь я об общем контексте, а не о личности", — объяснила депутат.

Вспоминая партнера Инны Совсун, хирурга Александра Линчевского, Безуглая отметила, что интенсивность работы хирурга не может быть уравнена с жизнью на передовой, где речь идет о выживании в сложных условиях обстрела. Она подчеркнула важность видения правды и призвала не поддаваться иллюзиям, а смотреть на дела реалистично.

Безуглая вступилась за Маляр и получила жесткий ответ от украинцев - фото 1
Сообщение Марьяне Безуглой. Фото: скриншот

Реакция украинцев на сообщение Безуглой

Однако реакция украинских пользователей социальных сетей не оставила себя ждать. В комментариях под постом Безуглой появились острые отзывы и критика по поводу позиции депутата. Пользователи выразили свое разочарование с заявлениями Безуглой и выразили негативное отношение к ее подходу к обсуждаемой ситуации.

Безуглая вступилась за Маляр и получила жесткий ответ от украинцев - фото 2
Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, что бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр довела до слез депутата и жену военного Инну Совсун. Это произошло из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

Также мы писали о том, что законопроект о демобилизации будет готов раньше, чем до конца года. В настоящее время этот документ уже находится в работе.

скандал
Марьяна Безуглая
соцсети
нардепы
Анна Маляр
мобилизация
демобилизация

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