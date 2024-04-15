Зеленський закликав союзників захистити Україну так само, як Ізраїль

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників допомогти Україні в захисті від потенційних російських атак так само, як вони допомагали Ізраїлю від повітряних ударів з боку Ірану. Він зазначив, що захист Ізраїлю від іранських атак демонструє ефективність спільної дії союзників.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

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Зеленський підкреслив, що захист неба України від агресії потребує солідарності та підтримки з боку західних країн аналогічно тому, як це відбувалося у випадку Ізраїлю.

"Те саме можливо і в захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5 статті, достатньо лише політичної волі", — додав Зеленський.

Він висловив вдячність тим державам, які розуміють цю необхідність і готові підтримати Україну у створенні ефективного повітряного щита.

Президент зазначив, що таке єднання дозволить захистити Україну від потенційних терористичних загроз, які можуть бути нейтралізовані лише шляхом спільних зусиль. Він закликав до політичної волі союзників та наголосив, що для захисту України не потрібна активація статті 5, яка передбачає колективну оборону у рамках НАТО.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військова нарада стосувалася двох ключових тем: ситуації на фронті та ситуації з енергетикою.

Також Зеленський розповів подробиці підписання безпекової угоди з Латвією.