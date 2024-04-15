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Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

15 апреля 2024 21:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников помочь Украине в защите от потенциальных российских атак так же, как они помогали Израилю от воздушных ударов со стороны Ирана. Он отметил, что защита Израиля от иранских атак демонстрирует эффективность совместного действия союзников.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения.

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Зеленский подчеркнул, что защита неба Украины от агрессии нуждается в солидарности и поддержке со стороны западных стран, аналогично тому, как это происходило в случае Израиля.

"То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5 статьи, достаточно только политической воли", — добавил Зеленский.

Он выразил благодарность государствам, которые понимают эту необходимость и готовы поддержать Украину в создании эффективного воздушного щита.

Президент отметил, что такое единение позволит оградить Украину от потенциальных террористических угроз, которые могут быть нейтрализованы только путем совместных усилий. Он призвал к политической воле союзников и подчеркнул, что для защиты Украины не требуется активация статьи 5, предусматривающей коллективную оборону в рамках НАТО.

Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль - фото 1
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военное совещание касалось двух ключевых тем: ситуации на фронте и ситуации с энергетикой.

Также Зеленский рассказал подробности подписания соглашения о безопасности с Латвией.

Владимир Зеленский
Израиль
НАТО
Украина
ПВО
война в Украине

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