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Зеленський відвідав поранених військових на Сумщині

27 березня 2024 17:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський відвідав поранених військових на Сумщині
Зеленський з пораненими військовими. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В ході візиту до Сумської області президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь. Там він відвідав поранених військових та поспілкувався з лікарями.

Про це повідомив Офіс Президента України у середу, 27 березня.

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Під час зустрічі з військовими, які отримали поранення в різних регіонах, включаючи Куп’янський та Бахмутський напрямки, а також біля села Кринки на Херсонщині, Президент ознайомився з процесом їх лікування та реабілітації, особливо тих, хто зазнав серйозних травм. Зеленський висловив співчуття військовим та побажав їм швидкого одужання.

"Одужуйте, хлопці. Всього вам найкращого. Дякую вам за службу", – звернувся він до військових.

Зеленський з лікарями. Фото: ОП
Зеленський з лікарями. Фото: ОП

Президент нагородив поранених бійців державними відзнаками, вручивши ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Також Володимир Зеленський оглянув обладнання для реабілітації, відвідав кабінет ергографії та обговорив з медичним персоналом деталі лікування та догляду за пораненими.

"Дякую вам за роботу, за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя", – подякував він лікарям.

Нагадаємо, що Зеленський під час іфтару на Рамадан побажав миру для України.

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Володимир Зеленський
Офіс президента
військові
президент
лікарі

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