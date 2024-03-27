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Зеленский посетил раненых военных в Сумской области

27 марта 2024 17:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский посетил раненых военных в Сумской области
Зеленский с ранеными военными. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ходе визита в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь. Там он посетил раненых военных и пообщался с врачами.

Об этом сообщил Офис Президента Украины в среду, 27 марта.

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Во время встречи с военными, получившими ранения в разных регионах, включая Купянское и Бахмутское направления, а также возле села Крынки на Херсонщине, Президент ознакомился с процессом их лечения и реабилитации, особенно тех, кто получил серьезные травмы. Зеленский выразил сожаление военным и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Поправляйтесь, ребята. Всего вам лучшего. Спасибо вам за службу", — обратился он к военным.

Зеленский с врачами. Фото: ОП
Зеленский с врачами. Фото: ОП

Президент наградил раненых бойцов государственными наградами, вручив ордена "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Также Владимир Зеленский осмотрел оборудование для реабилитации, посетил кабинет эргографии и обсудил с медицинским персоналом детали лечения и ухода за ранеными.

"Благодарю вас за работу, за то, что помогаете нашим воинам, возвращаете их к жизни", — поблагодарил он врачей.

Напомним, что Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал миру для Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ.

Владимир Зеленский
Офис президента
военные
президент
врачи

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