Зеленский посетил раненых военных в Сумской области

Зеленский с ранеными военными. Фото: ОП

В ходе визита в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь. Там он посетил раненых военных и пообщался с врачами.

Об этом сообщил Офис Президента Украины в среду, 27 марта.

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Во время встречи с военными, получившими ранения в разных регионах, включая Купянское и Бахмутское направления, а также возле села Крынки на Херсонщине, Президент ознакомился с процессом их лечения и реабилитации, особенно тех, кто получил серьезные травмы. Зеленский выразил сожаление военным и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Поправляйтесь, ребята. Всего вам лучшего. Спасибо вам за службу", — обратился он к военным.

Зеленский с врачами. Фото: ОП

Президент наградил раненых бойцов государственными наградами, вручив ордена "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Также Владимир Зеленский осмотрел оборудование для реабилитации, посетил кабинет эргографии и обсудил с медицинским персоналом детали лечения и ухода за ранеными.

"Благодарю вас за работу, за то, что помогаете нашим воинам, возвращаете их к жизни", — поблагодарил он врачей.

Напомним, что Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал миру для Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам СБУ.