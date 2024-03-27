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Зеленський подякував збірній України за вихід на Євро-2024

27 березня 2024 00:02
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Україна вийшла на Євро-2024 - що сказв Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Національна команда України здобула вольову перемогу над збірною Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. Президент Володимир Зеленський прокоментував перемогу.

Про це глава держави написав в Telegram.

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"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро.
За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають. В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть!" — написав він.

Також Зеленський зазначив, що Україна є і буде.

Додамо, матч проходив у польському Вроцлаві. Україна зберігала шанси на пряму кваліфікацію з основної частини відбору.

Однак у вирішальному матчі групової стадії команда Сергія Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) та залишилася третьою в групі.

У плей-оф "синьо-жовті" стартували з вольової перемоги над Боснією та Герцеговиною (2:1). Ісландці в іншому півфіналі завдали розгромної поразки збірній Ізраїлю — 4:1.

У матчі з Ісландією українці пропустили першими, але забили два м'ячі на 53 та 84 хвилинах і довели гру до перемоги.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

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Володимир Зеленський
футбол
євро
Клубний чемпіонат світу з футболу

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