Украина вышла на Евро-2024 - что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Национальная команда Украины одержала волевую победу над сборной Исландии в финале плей-офф квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года. Президент Владимир Зеленский прокомментировал победу.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Победа Украины в финале плей-офф

"Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За сверхважные эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают. Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут!" — написал он.

Также Зеленский отметил, что Украина есть и будет.

Добавим, что матч проходил в польском Вроцлаве. Украина сохраняла шансы на прямую квалификацию по основной части отбора.

Однако в решающем матче групповой стадии команда Сергея Реброва сыграла вничью с Италией (0:0) и осталась третьей в группе.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с волевой победы над Боснией и Герцеговиной (2:1). Исландцы в другом полуфинале нанесли разгромное поражение сборной Израиля — 4:1.

В матче с Исландией украинцы пропустили первыми, но забили два мяча на 53 и 84 минутах и довели игру до победы.

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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