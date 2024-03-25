Зеленський під час іфтару на Рамадан побажав миру для України

Президент України Володимир Зеленський на іфтарі під час Рамадану. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі — вечері, яка проводиться під час мусульманського Рамадану. Глава держави побажав миру Україні в цей священний місяць.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Як повідомляється, у вечері взяли участь українські військові, які сповідують іслам, лідери кримськотатарського Меджлісу, мусульманська спільнота та духовенство.

"Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною та ударами зла", — сказав у своїй промові президент.

Він додав, що з початком Рамадану (11 березня), для всіх українців і для української мусульманської спільноти не було жодного спокійного й безпечного дня без російського терору.

"Для Путіна немає нічого святого і цінного — йому все одно, кого наражати на страждання і яку віру нищити, бо він сам вірить лише в насильство. І він повинен програти — обовʼязково. Саме це забезпечують усі наші люди разом — кожен, хто докладає зусиль заради спільного блага", — наголосив він.

Також глава держави побажав Україні, Сирії, Газі, Лівії та Судані миру та спокою.

"Нехай цей час Рамадану підтримає всіх нас – наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України з їхнім професійним святом, подякувавши силовикам, які стоять на захисті Батьківщини, та вручив їм державні нагороди.

Також глава держави відреагував на сьогоднішній ракетний удар по Києву, подякувавши усім службам, які ліквідовували наслідки ворожих обстрілів столиці.