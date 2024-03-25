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Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал мира для Украины

25 марта 2024 22:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал мира для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на ифтаре во время Рамадана. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ифтаре — вечере, которая проводится во время мусульманского Рамадана. Глава государства пожелал миру Украине в этот священный месяц.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Зеленский во время Рамадана пожелал мира для Украины

Как сообщается, в ужине приняли участие исповедующие ислам украинские военные, лидеры крымскотатарского Меджлиса, мусульманское сообщество и духовенство.

"Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла", — сказал в своей речи президент.

Он добавил, что с началом Рамадана (11 марта), для всех украинцев и для украинского мусульманского сообщества не было ни одного спокойного и безопасного дня без российского террора.

"Для Путина нет ничего святого и ценного — ему все равно, кого подвергать страданиям и какую веру уничтожать, потому что он сам верит только в насилие. И он должен проиграть — обязательно. Именно это обеспечивают все наши люди вместе — каждый, кто прилагает усилия ради общего блага", — подчеркнул он.

Глава государства также пожелал Украине, Сирии, Газе, Ливии и Судане мира и спокойствия.

"Пусть это время Рамадан поддержит всех нас - наших людей, наше государство. И пусть наше единство будет неизменным", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины с их профессиональным праздником, поблагодарив силовиков, стоящих на защите Родины, и вручил им государственные награды.

Также глава государства отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Киеву, поблагодарив все службы, которые ликвидировали последствия вражеских обстрелов столицы.

Владимир Зеленский
Офис президента
Украина
крымские татары
Рамадан

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