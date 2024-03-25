Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал мира для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на ифтаре во время Рамадана. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ифтаре — вечере, которая проводится во время мусульманского Рамадана. Глава государства пожелал миру Украине в этот священный месяц.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Как сообщается, в ужине приняли участие исповедующие ислам украинские военные, лидеры крымскотатарского Меджлиса, мусульманское сообщество и духовенство.

"Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла", — сказал в своей речи президент.

Он добавил, что с началом Рамадана (11 марта), для всех украинцев и для украинского мусульманского сообщества не было ни одного спокойного и безопасного дня без российского террора.

"Для Путина нет ничего святого и ценного — ему все равно, кого подвергать страданиям и какую веру уничтожать, потому что он сам верит только в насилие. И он должен проиграть — обязательно. Именно это обеспечивают все наши люди вместе — каждый, кто прилагает усилия ради общего блага", — подчеркнул он.

Глава государства также пожелал Украине, Сирии, Газе, Ливии и Судане мира и спокойствия.

"Пусть это время Рамадан поддержит всех нас - наших людей, наше государство. И пусть наше единство будет неизменным", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины с их профессиональным праздником, поблагодарив силовиков, стоящих на защите Родины, и вручил им государственные награды.

Также глава государства отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Киеву, поблагодарив все службы, которые ликвидировали последствия вражеских обстрелов столицы.