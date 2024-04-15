Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО
Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова. Окрім того, глава держави підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова. Замість нього призначили Андрія Кононенка.
Про це йдеться на сайті Офісу президента у понеділок, 15 квітня.
Зеленський підписав указ про відставку
"Звільнити Гребеннікова Тараса Володимировича з посади заступника начальника Управління державної охорони України", — ідеться у документі.
Гребенніков перебував на посаді заступника начальника Управління державної охорони з жовтні 2019 року.
Також повідомляється, що Соловйова призначили заступником секретаря РНБО в лютому 2020 року.
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський звільнив ще п'ятьох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.
Пізніше у Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.
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