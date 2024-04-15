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Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО

15 квітня 2024 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова. Окрім того, глава держави підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова. Замість нього призначили Андрія Кононенка.

Про це йдеться на сайті Офісу президента у понеділок, 15 квітня.

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Указ президента України. Фото: скриншот

Зеленський підписав указ про відставку

"Звільнити Гребеннікова Тараса Володимировича з посади заступника начальника Управління державної охорони України", — ідеться у документі.

Гребенніков перебував на посаді заступника начальника Управління державної охорони з жовтні 2019 року.

Також повідомляється, що Соловйова призначили заступником секретаря РНБО в лютому 2020 року.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський звільнив ще п'ятьох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.

Пізніше у Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.

Володимир Зеленський
Україна
указ
президент
відставка

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