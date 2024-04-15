Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова. Окрім того, глава держави підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова. Замість нього призначили Андрія Кононенка.

Про це йдеться на сайті Офісу президента у понеділок, 15 квітня.

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"Звільнити Гребеннікова Тараса Володимировича з посади заступника начальника Управління державної охорони України", — ідеться у документі.

Гребенніков перебував на посаді заступника начальника Управління державної охорони з жовтні 2019 року.

Також повідомляється, що Соловйова призначили заступником секретаря РНБО в лютому 2020 року.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський звільнив ще п'ятьох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.

Пізніше у Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.