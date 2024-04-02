Кабмін звільнив Еміне Джапарову

Еміне Джапарова. Фото: Вікіпедія

Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову у вівторок, 2 квітня. Вона обіймала посаду першого заступника Міністра закордонних справ України з 2020 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Звільнення Еміне Джапарової

"Кабмін офіційно звільнив Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України", — написав Гончаренко, говорячи про звільнення Джапарової.

Вона виконувала обов'язки першого заступника МЗС з 2020 по 2024 рік.

Скриншот допису

Варто зазначити, що зовсім нещодавно, 22 лютого, президент призначив Джапарову Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський звільнив ще п'ятьох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.

Пізніше у Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.