Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кабмін звільнив Еміне Джапарову arrow

Кабмін звільнив Еміне Джапарову

2 квітня 2024 14:29
оновлено: 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кабмін звільнив Еміне Джапарову
Еміне Джапарова. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову у вівторок, 2 квітня. Вона обіймала посаду першого заступника Міністра закордонних справ України з 2020 року. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

Читайте також:

Звільнення Еміне Джапарової 

"Кабмін офіційно звільнив Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України", — написав Гончаренко, говорячи про звільнення Джапарової. 

Вона виконувала обов'язки першого заступника МЗС з 2020 по 2024 рік. 

Зеленський звільнив Джапарову
Скриншот допису

Варто зазначити, що зовсім нещодавно, 22 лютого, президент призначив Джапарову Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. 

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський звільнив ще п'ятьох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.

Пізніше у Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.

Олексій Гончаренко
війна
українці
МЗС
Україна
звільнення
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд