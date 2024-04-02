Кабмин уволил Эмине Джапарову

Эмине Джапарова. Фото: Википедия

Кабинет министров уволил Эмине Джапарову во вторник, 2 апреля. Она занимала должность первого заместителя Министра иностранных дел Украины с 2020 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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Увольнение Эмине Джапаровой

"Кабинетом Министров Украины: Уволена Джапарова Эмина Айяровна с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины", — написал Мельничук, говоря об увольнении Джапаровой.

В то же время, по словам чиновника, правительство назначило:

Осеяна Олега Владимировича — первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Крейтора Андрея Андреевича — заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Следует отметить, что Джапарова исполняла обязанности первого заместителя МИД с 2020 по 2024 год. Совсем недавно 22 февраля президент назначил ее Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, на днях Владимир Зеленский уволил еще пятерых своих советников. Речь идет об Олеге Устенко, Михаиле Радуцком, Сергее Трофимове, Наталье Пушкаревой и Алене Вербицкой.

Позже в Офисе президента объяснил и причину большого количества увольнений.