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Кабмин уволил Эмине Джапарову

2 апреля 2024 14:29
обновлено: 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кабмин уволил Эмине Джапарову
Эмине Джапарова. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кабинет министров уволил Эмине Джапарову во вторник, 2 апреля. Она занимала должность первого заместителя Министра иностранных дел Украины с 2020 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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"Кабинетом Министров Украины: Уволена Джапарова Эмина Айяровна с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины", — написал Мельничук, говоря об увольнении Джапаровой.

В то же время, по словам чиновника, правительство назначило:

  • Осеяна Олега Владимировича — первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • Крейтора Андрея Андреевича — заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Следует отметить, что Джапарова исполняла обязанности первого заместителя МИД с 2020 по 2024 год. Совсем недавно 22 февраля президент назначил ее Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, на днях Владимир Зеленский уволил еще пятерых своих советников. Речь идет об Олеге Устенко, Михаиле Радуцком, Сергее Трофимове, Наталье Пушкаревой и Алене Вербицкой.

Позже в Офисе президента объяснил и причину большого количества увольнений.

Алексей Гончаренко
война
украинцы
МИД
Украина
увольнение
отставка

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