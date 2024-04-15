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Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО

15 апреля 2024 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова. Кроме того, глава государства подписал указ об увольнении заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. Вместо него назначили Андрея Кононенко.

Об этом говорится на сайте Офиса президента в понедельник, 15 апреля.

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Зеленский подписал указ об отставке

"Уволить Гребенникова Тараса Владимировича с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины", — говорится в документе.

Гребенников занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны с октябре 2019 года.

Также сообщается, что Соловьев был назначен заместителем секретаря СНБО в феврале 2020 года.

Напомним, на днях Владимир Зеленский уволил еще пятерых своих советников. Речь идет об Олеге Устенко, Михаиле Радуцком, Сергее Трофимове, Наталье Пушкаревой и Алене Вербицкой.

Позже в Офисе президента объяснили причину большого количества увольнений.

Владимир Зеленский
Украина
указ
президент
отставка

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