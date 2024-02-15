Зеленський та Шольц можуть підписати угоду з безпеки — названо дату

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Matthias Schräder/AP

Під час візиту до Німеччини 16 лютого президент Володимир Зеленський може укласти з канцлером Німеччини Олафом Шольцем двосторонній договір про безпеку. Представник німецького уряду підтвердив зустріч двох лідерів.

Про це повідомляє видання Wirtschafts Woche у четвер, 15 лютого.

Зустріч Зеленського із Шольцем

Очікується, що, як і у Франції, буде підписано двосторонню угоду про безпеку. Угоди датуються самітом НАТО у липні 2023 року, коли лідери країн домовилися укласти довгострокові угоди щодо безпеки з Україною.

Зеленський у Німеччині

Під час візиту до Німеччини Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. Також плануються двосторонні зустрічі. Зокрема з президентом Чехії Петром Павлом, прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Нагадаємо, у січні 2024 року Зеленський підписав довгострокову угоду про безпеку між Україною та Великобританією. Імовірно, воно діятиме до вступу України до НАТО.

Раніше Україна за дорученням Зеленського та глави Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала переговори з Данією про підписання двосторонніх зобов'язань безпеки.