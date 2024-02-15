Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности — названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Matthias Schräder/AP

Во время визита в Германию 16 февраля президент Владимир Зеленский может заключить с канцлером Германии Олафом Шольцем двусторонний договор о безопасности. Представитель немецкого правительства подтвердил встречу двух лидеров.

Об этом сообщает издание Wirtschafts Woche в четверг, 15 февраля.

Встреча Зеленского с Шольцем

Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двухстороннее соглашение о безопасности. Соглашения датируются саммитом НАТО в июле 2023 года, когда лидеры стран договорились заключить долгосрочные соглашения о безопасности с Украиной.

Зеленский в Германии

В ходе визита в Германию Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Также планируются двусторонние встречи. В частности с президентом Чехии Петром Павлом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, в январе 2024 года Зеленский подписал долгосрочное соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией. Предположительно, оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Ранее Украина по поручению Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака начала переговоры с Данией о подписании двусторонних обязательств безопасности.