Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности — названа дата arrow

Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности — названа дата

15 февраля 2024 16:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности — названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Matthias Schräder/AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время визита в Германию 16 февраля президент Владимир Зеленский может заключить с канцлером Германии Олафом Шольцем двусторонний договор о безопасности. Представитель немецкого правительства подтвердил встречу двух лидеров.

Об этом сообщает издание Wirtschafts Woche в четверг, 15 февраля.

Встреча Зеленского с Шольцем

Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двухстороннее соглашение о безопасности. Соглашения датируются саммитом НАТО в июле 2023 года, когда лидеры стран договорились заключить долгосрочные соглашения о безопасности с Украиной. 

Зеленский в Германии

В ходе визита в Германию Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Также планируются двусторонние встречи. В частности с президентом Чехии Петром Павлом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, в январе 2024 года Зеленский подписал долгосрочное соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией. Предположительно, оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Ранее Украина по поручению Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака начала переговоры с Данией о подписании двусторонних обязательств безопасности.

Владимир Зеленский
Германия
поездки
переговоры
Украина
Олаф Шольц
договор
безопасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме