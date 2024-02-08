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Украина начала обсуждать с Данией новое соглашение о безопасности

8 февраля 2024 21:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина начала обсуждать с Данией новое соглашение о безопасности
Переговоры с Данией. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская сторона начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств безопасности. Это происходит во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает Офис Президента в четверг, 8 февраля.

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Делегацию Украины на переговорах возглавлял заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, а датскую — государственный секретарь МИД Лисбет Зильмер-Йонс.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Фото: ОП

Переговоры начались в рамках реализации совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой присоединилась Дания вместе со странами Северной Европы.

"Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она оказывает нашей стране с начала российской агрессии", — говорится в сообщении.

В целом стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Украине от Дании истребителей F-16 идет строго по плану. Рисков срыва программы нет, и самолеты в скором времени прибудут в Украину.

Также мы писали, что украинская переговорная группа, которую возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, пообщалась с Нидерландами по поводу двусторонних гарантий безопасности. Третий раунд переговоров прошел в Киеве в понедельник, 5 февраля.

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
переговоры
Дания
Украина

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