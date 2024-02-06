Угода про безпекові гарантії — Україна провела чергові перемовини з Нідерландами

Українська переговорна група, яку очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua

Українська переговорна група, яку очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, поспілкувалася з Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки. Третій раунд перемовин відбувся в Києві в понеділок, 5 лютого.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Жовква подякував Нідерландам за затвердження Європейським Союзом нового фінансового інструменту для України під назвою Ukraine Facility. Програма передбачає виділення коштів в розмірі 50 млрд євро упродовж 2024-2027 років.

"Стала підтримка та згуртованість ЄС є критично важливими для нашої економічної та фінансової стабільності, як і військова допомога та санкційний тиск на агресора. Усе це наближає нашу спільну перемогу", — зазначив посадовець.

Нідерландська сторона під час переговорів про гарантії безпеки. Фото: president.gov.ua

Представники країн обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили окремі питання документа й план подальших дій на шляху до фіналу.

Двостороння угода про надання гарантій безпеки

Як відомо, двостороння угода про надання гарантій безпеки передбачена Спільною декларацією про підтримку України.

Нагадаємо, що про перспективи двосторонніх гарантій безпеки України з Нідерландами поговорив президент Володимир Зеленський. За його словами, основою цієї угоди має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Також ми повідомляли, що переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії з Нідерландами розпочались 28 жовтня 2023 року на Мальті.

Двосторонні консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення російського агресора до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів.

Додамо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16, загальна кількість яких тепер складає 24 одиниці. Вже робляться кроки для передачі винищувачів Україні.