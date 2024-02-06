Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Угода про безпекові гарантії — Україна провела чергові перемовини з Нідерландами arrow

Угода про безпекові гарантії — Україна провела чергові перемовини з Нідерландами

6 лютого 2024 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Угода про безпекові гарантії — Україна провела чергові перемовини з Нідерландами
Українська переговорна група, яку очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українська переговорна група, яку очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, поспілкувалася з Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки. Третій раунд перемовин відбувся в Києві в понеділок, 5 лютого.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Що відомо про безпекові переговори з Нідерландами

Жовква подякував Нідерландам за затвердження Європейським Союзом нового фінансового інструменту для України під назвою Ukraine Facility. Програма передбачає виділення коштів в розмірі 50 млрд євро упродовж 2024-2027 років.

"Стала підтримка та згуртованість ЄС є критично важливими для нашої економічної та фінансової стабільності, як і військова допомога та санкційний тиск на агресора. Усе це наближає нашу спільну перемогу", — зазначив посадовець.

Нідерландська сторона під час переговорів про гарантії безпеки
Нідерландська сторона під час переговорів про гарантії безпеки. Фото: president.gov.ua

Представники країн обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили окремі питання документа й план подальших дій на шляху до фіналу.

Двостороння угода про надання гарантій безпеки

Як відомо, двостороння угода про надання гарантій безпеки передбачена Спільною декларацією про підтримку України.

Нагадаємо, що про перспективи двосторонніх гарантій безпеки України з Нідерландами поговорив президент Володимир Зеленський. За його словами, основою цієї угоди має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Також ми повідомляли, що переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії з Нідерландами розпочались 28 жовтня 2023 року на Мальті.

Двосторонні консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення російського агресора до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів.

Додамо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16, загальна кількість яких тепер складає 24 одиниці. Вже робляться кроки для передачі винищувачів Україні.

переговори
Нідерланди
Україна
угода
допомога
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі