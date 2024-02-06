Соглашение о гарантиях безопасности — Украина провела очередные переговоры с Нидерландами
Украинская переговорная группа, которую возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, пообщалась с Нидерландами по поводу двусторонних гарантий безопасности. Третий раунд переговоров прошел в Киеве в понедельник, 5 февраля.
Об этом сообщает Офис Президента.
Что известно о переговорах по безопасности с Нидерландами
Жовква поблагодарил Нидерланды за утверждение Европейским Союзом нового финансового инструмента для Украины под названием Ukraine Facility. Программа предусматривает выделение средств в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.
"Постоянная поддержка и сплоченность ЕС критически важны для нашей экономической и финансовой стабильности, как и военная помощь и санкционное давление на агрессора. Все это приближает нашу общую победу", — отметил чиновник.
Представители стран обсудили доработанный проект соглашения и согласовали отдельные вопросы документа, а также план дальнейших действий на пути к финалу.
Двухстороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности
Как известно, двустороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.
Напомним, что о перспективах двусторонних гарантий безопасности Украины с Нидерландами поговорил президент Владимир Зеленский. По его словам, основой этого соглашения должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей.
Также мы сообщали, что переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Нидерландами начались 28 октября 2023 года на Мальте.
Двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению российского агрессора к ответственности, а также санкционному давлению и использованию конфискованных активов.
Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16, общее количество которых теперь составляет 24 единицы. Уже предпринимаются шаги по передаче истребителей Украине.
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