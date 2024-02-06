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Соглашение о гарантиях безопасности — Украина провела очередные переговоры с Нидерландами

6 февраля 2024 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Соглашение о гарантиях безопасности — Украина провела очередные переговоры с Нидерландами
Украинская переговорная группа, которую возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинская переговорная группа, которую возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, пообщалась с Нидерландами по поводу двусторонних гарантий безопасности. Третий раунд переговоров прошел в Киеве в понедельник, 5 февраля.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Жовква поблагодарил Нидерланды за утверждение Европейским Союзом нового финансового инструмента для Украины под названием Ukraine Facility. Программа предусматривает выделение средств в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

"Постоянная поддержка и сплоченность ЕС критически важны для нашей экономической и финансовой стабильности, как и военная помощь и санкционное давление на агрессора. Все это приближает нашу общую победу", — отметил чиновник.

Нидерландская сторона в ходе переговоров о гарантиях безопасности
Нидерландская сторона во время переговоров по гарантиям безопасности. Фото: president.gov.ua

Представители стран обсудили доработанный проект соглашения и согласовали отдельные вопросы документа, а также план дальнейших действий на пути к финалу.

Двухстороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности

Как известно, двустороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

Напомним, что о перспективах двусторонних гарантий безопасности Украины с Нидерландами поговорил президент Владимир Зеленский. По его словам, основой этого соглашения должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей.

Также мы сообщали, что переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Нидерландами начались 28 октября 2023 года на Мальте.

Двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению российского агрессора к ответственности, а также санкционному давлению и использованию конфискованных активов.

Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16, общее количество которых теперь составляет 24 единицы. Уже предпринимаются шаги по передаче истребителей Украине.

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Украина
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