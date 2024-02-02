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Скільки коштів направили Нідерланди до держбюджету України від початку війни

2 лютого 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки коштів направили Нідерланди до держбюджету України від початку війни
Жінка тримає тисячу гривень. Фото: lexinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нідерланди підтримують Україну від перших днів повномасштабної російської агресії. Стало відомо, яку суму від початку вторгнення РФ країна спрямувала в наш державний бюджет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Скільки Нідерланди спрямували коштів у держбюджет України

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення уряд та народ Нідерландів надають важливу та всебічну допомогу Україні. Залучення коштів у розмірі 300 млн євро для прямої підтримки бюджету стали суттєвим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", — зазначив очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко.

Під час зустрічі міністр фінансів Нідерландів Стівен ван Веєнберг привітав Україну з ухваленням лідерами ЄС пакету фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро в рамках Ukraine Facility на період з 2024 по 2027 рік.

Крім того, міністри дійшли згоди, що вилучені російські активи повинні піти на відновлення України та її економіки. За словами очільника мінфіну Нідерландів, країни ЄС наразі обговорюють, як можна спрямувати активи РФ на користь України.

Як Нідерланди підтримують Україну

Нагадаємо, що лідери країн-учасниць ЄС опублікували лист із закликом про посилення військової допомоги України. У ньому вони закликають союзників України виконувати свої зобов'язання. Серед них і Нідерланди.

Також ми повідомляли, що Нідерланди ухвалили рішення про виділення Україні 122 млн євро на військову допомогу. Відомо, на що спрямують кошти.

Додамо, що до ІТ-коаліції, яка надає підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки, доєдналися Нідерланди та вже зробили внесок у розмірі 10 мільйонів євро. Загалом коаліція нараховує вже 12 країн. 

фінансова допомога
Нідерланди
гроші
допомога
війна в Україні

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