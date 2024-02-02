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Сколько средств направили Нидерланды в госбюджет Украины с начала войны

2 февраля 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько средств направили Нидерланды в госбюджет Украины с начала войны
Женщина держит тысячу гривен. Фото: lexinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Нидерланды поддерживают Украину с первых дней полномасштабной российской агрессии. Стало известно, какую сумму с начала вторжения РФ страна направила в государственный бюджет.

Об этом уведомляет пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Сколько Нидерланды направили средств в госбюджет Украины

"С первых дней полномасштабного российского вторжения правительство и народ Нидерландов оказывают важную и всестороннюю помощь Украине. Привлечение средств в размере 300 млн евро для прямой поддержки бюджета стало существенным вкладом в обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях неопределенности", — отметил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

В ходе встречи министр финансов Нидерландов Стивен ван Веенберг поздравил Украину с принятием лидерами ЕС пакета финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility на период с 2024 по 2027 год.

Кроме того, министры пришли к согласию, что изъятые российские активы должны пойти на восстановление Украины и ее экономики. По словам главы минфина Нидерландов, страны ЕС сейчас обсуждают, как можно направить активы РФ в пользу Украины.

Как Нидерланды поддерживают Украину

Напомним, что лидеры стран-участниц ЕС опубликовали письмо с призывом об усилении военной помощи Украины. В нем они призывают союзников Украины выполнять свои обязательства. В их числе и Нидерланды.

Также мы сообщали, что Нидерланды приняли решение о выделении Украине 122 млн евро на военную помощь. Известно, на что направят деньги.

Добавим, что к ІТ-коалиции, оказывающей поддержку ВСУ в сфере кибербезопасности, присоединились Нидерланды и уже внесли вклад в размере 10 миллионов евро. В общей сложности коалиция насчитывает уже 12 стран.

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