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Україна почала обговорювати з Данією нову безпекову угоду

8 лютого 2024 21:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна почала обговорювати з Данією нову безпекову угоду
Переговори України з Данією. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська сторона почала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. Це відбувається на виконання доручення президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Офіс Президента у четвер, 8 лютого.

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Делегацію України на перемовинах очолював заступник керівника ОП Ігор Жовква, а данську — державний секретар МЗС Лісбет Зільмер-Йонс.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква
Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: ОП

Переговори почалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої приєдналася Данія разом із країнами Північної Європи.

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Загалом сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявив, що підготовка до передачі Україні від Данії винищувачів F-16 йде суворо за планом. Ризиків зриву програми немає, й літаки незабаром прибудуть до України.

Також ми писали, що українська переговорна група, яку очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, поспілкувалася з Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки. Третій раунд перемовин відбувся в Києві в понеділок, 5 лютого.

Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
переговори
Данія
Україна

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