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Зеленський провів телефонну бесіду з лідером Палати представників США Джеффрісом — про що говорили

28 квітня 2024 17:47
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Зеленський провів телефонну бесіду з лідером Палати представників США Джеффрісом — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників США Гакімом Джеффрісом. Він подякував йому за особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Зеленський відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі та лідерство Президента Байдена. Також він запросив пана Джеффріса до України.

"Також розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot", — сказав президент України американському партнеру.

Зеленський провів телефонну бесіду з лідером Палати представників США Джеффрісом — про що говорили - фото 1
Скриншот з Telegram

Patriot необхідні Україні для захисту міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору, говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд доларів. Документ вже  підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України, загальною вартістю у мільярд доларів.

Володимир Зеленський
Джо Байден
США
війна
Конгрес
Україна

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