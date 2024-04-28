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Зеленский провел телефонную беседу с лидером Палаты представителей США Джеффрисом — о чем говорили

28 апреля 2024 17:47
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Зеленский провел телефонную беседу с лидером Палаты представителей США Джеффрисом — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей США Хакимом Джеффрисом. Он поблагодарил его за личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Зеленский отметил двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе и лидерство президента Байдена. Также он пригласил господина Джеффриса в Украину.

"Также рассказал о неотложной потребности в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot", — сказал президент Украины американскому партнеру.

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Скриншот с Telegram

Patriot необходимы Украине для защиты городов и громад, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора, говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд долларов. Документ уже подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.

Владимир Зеленский
Джо Байден
США
война
Конгресс
Украина

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