Зеленский провел телефонную беседу с лидером Палаты представителей США Джеффрисом — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей США Хакимом Джеффрисом. Он поблагодарил его за личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Читайте также:

Что еще обсудили Зеленский и Джеффрис

Зеленский отметил двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе и лидерство президента Байдена. Также он пригласил господина Джеффриса в Украину.

"Также рассказал о неотложной потребности в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot", — сказал президент Украины американскому партнеру.

Скриншот с Telegram

Patriot необходимы Украине для защиты городов и громад, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора, говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд долларов. Документ уже подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.