Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва провів засідання Ставки. Глава держави отримав всі оновлення щодо змін на полі бою.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 4 червня.

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Засідання Ставки

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Також були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Головні теми — боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. На Ставці визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

"Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій — про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 червня Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що кожну зустріч та день ми використовуємо для того, аби можна було додати можливостей воїнам ЗСУ.

Також в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто, або доєднається онлайн.