Зеленский провел заседание Ставки — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский по возвращении в Киев провел заседание Ставки. Глава государства получил все обновления относительно изменений на поле боя.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 4 июня.

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Заседание Ставки

Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на основных направлениях.

Также были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Главные темы — борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. На Ставке определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

"Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций — о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 4 июня Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что каждую встречу и день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможности воинам ВСУ.

Также в Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня. Глава государства будет присутствовать лично или присоединится онлайн.