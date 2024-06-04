Зеленський показав історії українських дітей, яких вбила Росія

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи це не пробачать країні-агресору.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео історій українських дітей, яких вбила Росія.

Читайте також:

День пам'яті дітей, які стали жертвами внаслідок збройної агресії РФ

У вівторок, 4 червня, в Україні відзначають День пам'яті дітей, які стали жертвами внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зеленський наголосив, що жорстокість до дітей — це найганебніший із вчинків.

За даними ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 551 дитина.

"Жорстокість щодо дітей, які стали жертвами російської агресії проти України, є найганебнішим із вчинків. Ніколи це Росії не пробачимо", — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що російські терористи відібрали у них нормальне життя та похитнули віру в дорослих. А сотні маленьких українок і українців навіть не стануть дорослими, бо ворог забрав їхні життя.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Тисячі дітей були викрадені з України та депортовані в Росію, здебільшого вони навіть не мають змоги звʼязатися з рідними.

"Російське ставлення до України та українців – це свідома, прорахована геноцидна політика", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, пам'ять дітей, які загинули через російське вторгнення вшанували у Львові. На Площі Ангелів 4 червня відбулась поминальна молитва.

Подібний захід відбувся і в Одесі. Біля будівлі ОВА висадили алею сакур на честь 11 дітей з Одещини, які були вбиті з початку повномасштабного вторгнення.