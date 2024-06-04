Зеленский показал истории украинских детей, которых убила Россия

Зеленский назвал самый позорный поступок России
Жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео историй украинских детей, которых убила Россия.
День памяти детей, ставших жертвами в результате вооруженной агрессии РФ
Во вторник, 4 июня, в Украине отмечают День памяти детей, ставших жертвами в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Зеленский подчеркнул, что жестокость к детям — это самый позорный поступок.
По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 551 ребенок.
"Жестокость в отношении детей, ставших жертвами российской агрессии против Украины, является самым позорным из поступков. Никогда это России не простим", — заявил Зеленский.
Глава государства добавил, что российские террористы отняли у них нормальную жизнь и поколебали веру во взрослых. А сотни маленьких украинок и украинцев даже не станут взрослыми, потому что враг унес их жизни.
Внимание! Видео 18+, содержащий чувствительные кадры!
Тысячи детей были похищены из Украины и депортированы в Россию, в большинстве своем они даже не имеют возможности связаться с родными.
"Русское отношение к Украине и украинцам — это сознательная, просчитанная геноцидная политика", — отметил глава государства.
Напомним, память детей, погибших из-за российского вторжения, почтили во Львове. На Площади Ангелов 4 июня состоялась поминальная молитва.
Подобное мероприятие состоялось и в Одессе. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесчины, убитых с начала полномасштабного вторжения.
Читайте Новини.LIVE!