Зеленский показал истории украинских детей, которых убила Россия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео историй украинских детей, которых убила Россия.

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День памяти детей, ставших жертвами в результате вооруженной агрессии РФ

Во вторник, 4 июня, в Украине отмечают День памяти детей, ставших жертвами в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Зеленский подчеркнул, что жестокость к детям — это самый позорный поступок.

По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 551 ребенок.

"Жестокость в отношении детей, ставших жертвами российской агрессии против Украины, является самым позорным из поступков. Никогда это России не простим", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что российские террористы отняли у них нормальную жизнь и поколебали веру во взрослых. А сотни маленьких украинок и украинцев даже не станут взрослыми, потому что враг унес их жизни.

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Тысячи детей были похищены из Украины и депортированы в Россию, в большинстве своем они даже не имеют возможности связаться с родными.

"Русское отношение к Украине и украинцам — это сознательная, просчитанная геноцидная политика", — отметил глава государства.

Напомним, память детей, погибших из-за российского вторжения, почтили во Львове. На Площади Ангелов 4 июня состоялась поминальная молитва.

Подобное мероприятие состоялось и в Одессе. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесчины, убитых с начала полномасштабного вторжения.