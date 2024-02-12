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Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі — що обговорили

12 лютого 2024 18:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі — що обговорили
Зустріч Президента України з військовим керівництвом. Фото: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача з оновленим складом Верховного командування Збройними силами України.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Зеленський провів Ставку в оновленому складі командування

Як заявив глава держави, пріоритетними питаннями були ситуація на фронті, захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російської загрози з неба. Певні доповіді, як додав, на засіданні пролунали.

"Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ", — резюмує президент.

Питання були й стосовно ситуації в Авдіївці, Куп’янську та на півдні, аби забезпечити військовиків снарядами, дронами та засобами РЕБ. Окрема тема — енергетична ситуація в прифронтових містах та населених пунктах.

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі — що обговорили - фото 1
Допис Зеленського. Джерело: Telegram

"Доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання", — сказав Зеленський, та додав, що сьогодні було ухвалено рішення про збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп сил ППО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про новий склад вищого командування ЗСУ під керівництвом Олександра Сирського. Також ми повідомляли, що новим командувачем силами ТрО було призначено Ігоря Плахуту, а новим командувачем Сухопутних військ — Олександра Павлюка

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
Ставка верховного головнокомандувача
Олександр Сирський

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