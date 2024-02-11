Зеленський відреагував на російські атаки безпілотників по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники від минулого вечора атакували Україну безпілотниками типу "шахед". Силам протиповітряної оборони вдалося знищити більшість із запущених дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

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"Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок "шахедів" — більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат — наших мобільних вогневих груп", — йдеться у повідомленні.

Ворожі дрони вдалося збити у різних регіонах України — на Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Черкащині та Дніпропетровщині.

Зеленський подякував кожному воїну, який на бойовому чергуванні рятує українську інфраструктуру та людей.

"Від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів". Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита — це буквально порятунок життів", — сказав Президент.

Він додав, що наразі триває робота над тим, аби посилити потужність мобільних вогневих груп та збільшити кількість РЕБ.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Повітряні сили повідомили, що у ніч проти 11 лютого в небі над Україною вдалося збити 40 дронів противника. Для відбиття задіяли підрозділи ППО, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Також ми писали, що Росія почала застосовувати на лінії фронту "розумні безпілотники", ключовою перевагою яких є наявність технології машинного зору.