Зеленский отреагировал на российские атаки беспилотников по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики с минувшего вечера атаковали Украину беспилотниками типа "шахед". Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить большинство из запущенных дронов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

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"Лишь с минувшего вечера и до утра сегодня удалось уничтожить сорок "шахедов" — большинство из примененных Россией. Почти весь этот результат — наших мобильных огневых групп" — говорится в сообщении.

Вражеские дроны удалось сбить в разных регионах Украины — в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровщине.

Зеленский поблагодарил каждого воина, который на боевом дежурстве спасает украинскую инфраструктуру и людей.

"С начала года и по настоящее время сбито уже 359 "шахедов". Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту — это буквально спасение жизней", — сказал Президент.

Он добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы усилить мощность мобильных огневых групп и увеличить количество РЭБ.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Воздушные силы сообщили, что в ночь на 11 февраля в небе над Украиной удалось сбить 40 дронов противника. Для отражения были задействованы подразделения ПВО, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Также мы писали, что Россия принялась применять на линии фронта "умные беспилотники", ключевым преимуществом которых является наличие технологии машинного зрения.