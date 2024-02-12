Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе — что обсудили

Встреча Президента Украины с военным руководством. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел первое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего с обновленным составом Верховного командования Вооруженными силами Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Как заявил глава государства, приоритетными вопросами были ситуация на фронте, защита регионов прифронтовых, людей и критической инфраструктуры от российской угрозы с неба. Определенные доклады, как добавил, на заседании прозвучали.

"Доклады Главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск", — резюмирует президент.

Вопросы были и относительно ситуации в Авдеевке, Купянске и на юге, чтобы обеспечить военных снарядами, дронами и средствами РЭБ. Отдельная тема — энергетическая ситуация в прифронтовых городах и населенных пунктах.

Пост Зеленского. Источник: Telegram

"Доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения", — сказал Зеленский, и добавил, что сегодня было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп сил ПВО.

Напомним, ранее мы сообщали о новом составе высшего командования ВСУ под руководством Александра Сырского. Также мы сообщали, что новым командующим силами ТрО был назначен Игорь Плахута, а новым командующим Сухопутными войсками — Александр Павлюк.