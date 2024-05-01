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Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях СБУ — деталі

1 травня 2024 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях СБУ — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський у середу, 1 травня, провів низку перестановок в обласних управліннях Служби безпеки України. Йдеться про такі області: Волинська, Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська.

Про це йдеться в указах глави держави на сайті Офісу Президента.

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Зеленський звільнив:

  • начальника Управління в Миколаївській області Дмитра Нєвєдрова;
  • начальника Управління на Кіровоградщині Сергія Кононенка;
  • начальника Управління на Полтавщині Івана Рудницького;
  • начальника Управління у Волинський області Миколу Лисенка.

Звільнених посадовців глава держави призначив очільниками управлінь в інших областях:

  • Лисенко — на Миколаївщині;
  • Рудницький — у Волинській області;
  • Кононенко — у Закарпатській області;
  • Нєвєдров — у Дніпропетровській області.
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Укази Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський звільнив генерала Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Причини звільнення не уточнюються.

Також 27 квітня український лідер ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Володимир Зеленський
СБУ
українці
Україна
указ
президент

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