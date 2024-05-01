Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях СБУ — деталі
Президент Володимир Зеленський у середу, 1 травня, провів низку перестановок в обласних управліннях Служби безпеки України. Йдеться про такі області: Волинська, Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська.
Про це йдеться в указах глави держави на сайті Офісу Президента.
Кадрові зміни в обласних СБУ
Зеленський звільнив:
- начальника Управління в Миколаївській області Дмитра Нєвєдрова;
- начальника Управління на Кіровоградщині Сергія Кононенка;
- начальника Управління на Полтавщині Івана Рудницького;
- начальника Управління у Волинський області Миколу Лисенка.
Звільнених посадовців глава держави призначив очільниками управлінь в інших областях:
- Лисенко — на Миколаївщині;
- Рудницький — у Волинській області;
- Кононенко — у Закарпатській області;
- Нєвєдров — у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, Зеленський звільнив генерала Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Причини звільнення не уточнюються.
Також 27 квітня український лідер ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Читайте Новини.LIVE!