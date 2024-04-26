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Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

26 квітня 2024 17:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ВП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення командувача Сил підтримки Збройних сил України Олександра Яковця. Військового призначили на іншу посаду.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, 26 квітня.

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Водночас президент призначив Яковця на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Генерал-майор Богдан Бондар, який обіймав цю посаду, буде зарахований у розпорядження міністра оборони України та виконуватиме обов'язки щодо координації діяльності та контролю процесу розвитку фортифікаційних споруд.

Що відомо про Олександра Яковця

Олександр Яковець народився у Вінницькій області 1972 року. У 1993 році він завершив навчання у Кам'янці-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі. За свою військову кар'єру він обіймав різні відповідальні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира роти, заступника командира батальйону та інші.

Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яківця та призначив його головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
Олександр Яковець. Фото: GeneralStaff ua

Олександра Яковця призначено начальником інженерних військ командування Сил підтримки Збройних сил України з 19 лютого 2020 року. 4 березня 2024 року його було піднято на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО.

Напередодні президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили, зокрема, власне оборонне провадження в Україні.

Володимир Зеленський
Офіс президента
звільнення
указ
президент

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