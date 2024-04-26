Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення командувача Сил підтримки Збройних сил України Олександра Яковця. Військового призначили на іншу посаду.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, 26 квітня.

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Водночас президент призначив Яковця на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Генерал-майор Богдан Бондар, який обіймав цю посаду, буде зарахований у розпорядження міністра оборони України та виконуватиме обов'язки щодо координації діяльності та контролю процесу розвитку фортифікаційних споруд.

Що відомо про Олександра Яковця

Олександр Яковець народився у Вінницькій області 1972 року. У 1993 році він завершив навчання у Кам'янці-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі. За свою військову кар'єру він обіймав різні відповідальні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира роти, заступника командира батальйону та інші.

Олександр Яковець. Фото: GeneralStaff ua

Олександра Яковця призначено начальником інженерних військ командування Сил підтримки Збройних сил України з 19 лютого 2020 року. 4 березня 2024 року його було піднято на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО.

Напередодні президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили, зокрема, власне оборонне провадження в Україні.