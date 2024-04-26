Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца. Военного назначили на другую должность.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в пятницу, 26 апреля.

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Одновременно с этим решением президент назначил Яковца на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

Генерал-майор Богдан Бондарь, занимавший этот пост, будет зачислен в распоряжение министра обороны Украины и будет выполнять обязанности по координации деятельности и контролю процесса развития фортификационных сооружений.

Что изветно об Александре Яковце

Александр Яковец родился в Винницкой области в 1972 году. В 1993 году он завершил обучение в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище. За свою военную карьеру он занимал разные ответственные должности, включая командира инженерно-саперного взвода, командира роты, заместителя командира батальона и другие.

Александр Яковец. Фото: GeneralStaff ua

Александр Яковец назначен начальником инженерных войск командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины с 19 февраля 2020 года. 4 марта 2024 года он был поднят на должность командующего Сил поддержки ВСУ.

Напомним, ранее Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО.

Накануне президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания обсудили, в частности, собственное оборонное производство в Украине.