Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца. Военного назначили на другую должность.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в пятницу, 26 апреля.
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Одновременно с этим решением президент назначил Яковца на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.
Генерал-майор Богдан Бондарь, занимавший этот пост, будет зачислен в распоряжение министра обороны Украины и будет выполнять обязанности по координации деятельности и контролю процесса развития фортификационных сооружений.
Что изветно об Александре Яковце
Александр Яковец родился в Винницкой области в 1972 году. В 1993 году он завершил обучение в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище. За свою военную карьеру он занимал разные ответственные должности, включая командира инженерно-саперного взвода, командира роты, заместителя командира батальона и другие.
Александр Яковец назначен начальником инженерных войск командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины с 19 февраля 2020 года. 4 марта 2024 года он был поднят на должность командующего Сил поддержки ВСУ.
Напомним, ранее Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО.
Накануне президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания обсудили, в частности, собственное оборонное производство в Украине.
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