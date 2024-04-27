Зеленський звільнив голову Броварської РВА Майбоженка

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП за стану алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у розпорядженні Президента, яке було оприлюднено у суботу, 27 квітня.

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"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'', — зазначено у документі.

Розпорядження Президента. Фото: скриншот

Після звільнення Майбоженка з посади голови Броварської РДА почнуться процедури щодо призначення нового керівника.

ДТП в Броварах

Нагадаємо, що інцидент стався 26 квітня 2024 року в Броварах, коли Майбоженко за кермом автомобіля проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За даними тестування приладом Drager, у водія був виявлений вміст алкоголю 2.31 проміле, що свідчить про значне перевищення допустимої норми.

Унаслідок цього ДТП чотирьох осіб, серед яких одна дитина, було госпіталізовано до лікарні. Медична експертиза показала, що двом постраждалим діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони зараз перебувають у реанімаційному відділенні. Ще двох постраждалих отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Наразі лікарі продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді за участі голови Броварської районної державної адміністрації. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Нагадаємо, що до цього голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру та був відправлений судом під варту.