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Зеленский уволил главу Броварской РВА Майбоженко

27 апреля 2024 19:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский уволил главу Броварской РВА Майбоженко
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации. Чиновника обвиняют в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в распоряжении президента, обнародованном в субботу, 27 апреля.

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"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'', — говорится в документе.

Зеленский уволил главу Броварской РВА Майбоженко - фото 1
Распоряжение президента. Фото: скриншот

После увольнения Майбоженко с должности главы Броварской РГА начнутся процедуры по назначению нового руководителя.

ДТП в Броварах

Напомним, что инцидент произошел 26 апреля 2024 года в Броварах, когда Майбоженко за рулем автомобиля проехал перекресток на красный свет, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По данным тестирования прибором Drager, у водителя было обнаружено содержание алкоголя 2.31 промилле, что свидетельствует о значительном превышении допустимой нормы.

В результате этого ДТП четыре человека, среди которых один ребенок, были госпитализированы в больницу. Медицинская экспертиза показала, что двум пострадавшим диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще двое пострадавших получили телесные повреждения средней степени тяжести.

В настоящее время врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим в ДТП при участии председателя Броварской районной государственной администрации. Четверо человек находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Напомним, что до этого глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко получил подозрение и был отправлен судом под стражу.

Владимир Зеленский
ДТП
Киев
увольнение
Бровары

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