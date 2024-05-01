Зеленский провел кадровые изменения в областных управлениях СБУ — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в среду, 1 мая, провел ряд перестановок в областных управлениях Службы безопасности Украины. Речь идет о таких областях: Волынская, Кировоградская, Николаевская и Полтавская.

Об этом говорится в указах главы государства на сайте Офиса Президента.

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Зеленский уволил:

начальника управления в Николаевской области Дмитрия Неведрова;

начальника Управления в Кировоградской области Сергея Кононенко;

начальника Управления в Полтавской области Ивана Рудницкого;

начальника Управления в Волынской области Николая Лысенко.

Уволенных должностных лиц глава государства назначил руководителями управлений в других областях:

Лысенко — в Николаевской области;

Рудницкий — в Волынской области;

Кононенко — в Закарпатской области;

Неведров — в Днепропетровской области.

Указы Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский уволил генерала Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Причины увольнения не уточняются.

Также 27 апреля украинский лидер принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.