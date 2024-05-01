Зеленский провел кадровые изменения в областных управлениях СБУ — детали
Президент Владимир Зеленский в среду, 1 мая, провел ряд перестановок в областных управлениях Службы безопасности Украины. Речь идет о таких областях: Волынская, Кировоградская, Николаевская и Полтавская.
Об этом говорится в указах главы государства на сайте Офиса Президента.
Кадровые изменения в областных СБУ
Зеленский уволил:
- начальника управления в Николаевской области Дмитрия Неведрова;
- начальника Управления в Кировоградской области Сергея Кононенко;
- начальника Управления в Полтавской области Ивана Рудницкого;
- начальника Управления в Волынской области Николая Лысенко.
Уволенных должностных лиц глава государства назначил руководителями управлений в других областях:
- Лысенко — в Николаевской области;
- Рудницкий — в Волынской области;
- Кононенко — в Закарпатской области;
- Неведров — в Днепропетровской области.
Напомним, Зеленский уволил генерала Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Причины увольнения не уточняются.
Также 27 апреля украинский лидер принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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