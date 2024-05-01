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Зеленский провел кадровые изменения в областных управлениях СБУ — детали

1 мая 2024 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел кадровые изменения в областных управлениях СБУ — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский в среду, 1 мая, провел ряд перестановок в областных управлениях Службы безопасности Украины. Речь идет о таких областях: Волынская, Кировоградская, Николаевская и Полтавская.

Об этом говорится в указах главы государства на сайте Офиса Президента.

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Зеленский уволил:

  • начальника управления в Николаевской области Дмитрия Неведрова;
  • начальника Управления в Кировоградской области Сергея Кононенко;
  • начальника Управления в Полтавской области Ивана Рудницкого;
  • начальника Управления в Волынской области Николая Лысенко.

Уволенных должностных лиц глава государства назначил руководителями управлений в других областях:

  • Лысенко — в Николаевской области;
  • Рудницкий — в Волынской области;
  • Кононенко — в Закарпатской области;
  • Неведров — в Днепропетровской области.
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Указы Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский уволил генерала Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Причины увольнения не уточняются.

Также 27 апреля украинский лидер принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир Зеленский
СБУ
украинцы
Украина
указ
президент

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