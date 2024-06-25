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Зеленський прокоментував початок перемовин України з Європейським Союзом

25 червня 2024 18:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Переговори України та ЄС - звернення Зеленського, Шмигаля та Стефанчука
Президент України Володимир Зеленський прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернулися до українців. Глава держави заявив, що зараз можна впевнено стверджувати, що Україна стане повноправним членом ЄС

Відеозвернення було опубліковане на сайті Офісу президента.

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Перемовини України та ЄС

Зеленський розповів, що представники уряду, Верховної Ради та Офісу президента вже провели першу міжурядову конференцію України та ЄС. Він додав, що зараз головним завданням, є адаптація української системи до європейських стандартів. Глава держави також висловив подяку усім, хто підтримує Україну.

"Це можливо лише з Україною у складі об’єднаної Європи — Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та "сірих зон", Європи миру — справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється", — заявив президент.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що згідно з установленою переговорною рамкою, Україна та ЄС обговорять всі аспекти наших відносин і досягнемо згоди по кожному з них.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук додав, що кожна країна, яка стала членом ЄС, пройшла подібний шлях до вступу. Україна намагатиметься здійснити цей процес швидше.

"Дякуємо кожному, хто з Україною, усім, хто вірить у наших людей, хто працює з Україною і таким чином забезпечує всій Європі стабільне та захищене від агресій майбутнє", — заявив Стефанчук.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі. Він нагадав, що наша держава здобула кандидатство ще у червні 2022 року.

Нагадуємо, що народний депутат Сергій Соболєв заявив, що російська агресія прискорила процес вступу України до ЄС, хоча війна також призвела до обмежень прав і свобод. 

Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Руслан Стефанчук
Європейський союз
переговори
Україна

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