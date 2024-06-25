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Зеленский прокомментировал начало переговоров Украины с Европейским Союзом

25 июня 2024 18:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Переговоры Украины и ЕС – обращение Зеленского, Шмыгаля и Стефанчука
Президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратились к украинцам. Глава государства заявил, что сейчас можно с уверенностью утверждать, что Украина станет полноправным членом ЕС.

Видеообращение было опубликовано на сайте Офиса президента.

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Зеленский рассказал, что представители правительства, Верховной Рады и Офиса президента уже провели первую межправительственную конференцию Украины и ЕС. Он добавил, что сейчас главной задачей является адаптация украинской системы к европейским стандартам. Глава государства также выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину.

"Это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы — Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и "серых зон", Европы мира — настоящего мира. Я благодарю всех, кто поддерживает Украину на этом пути, кто помогает и кто ради Украина бьется", — заявил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что согласно установленной переговорной рамке, Украина и ЕС обсудят все аспекты наших отношений и достигнем согласия по каждому из них.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук добавил, что каждая страна, ставшая членом ЕС, прошла подобный путь вступления. Украина будет пытаться осуществить этот процесс быстрее.

"Благодарим каждого, кто с Украиной, всех, кто верит в наших людей, кто работает с Украиной и таким образом обеспечивает всей Европе стабильное и защищенное от агрессий будущее", — заявил Стефанчук.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Он напомнил, что наше государство получило кандидатство еще в июне 2022 года.

Напомним, что народный депутат Сергей Соболев заявил, что российская агрессия ускорила процесс вступления Украины в ЕС, хотя война также привела к ограничениям прав и свобод.

Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Руслан Стефанчук
Европейский союз
переговоры
Украина

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