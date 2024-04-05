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Зеленський призначив нового заступника командувача НГУ — хто він

5 квітня 2024 19:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський призначив нового заступника командувача НГУ — хто він
Новий заступник командувача НГУ Володимир Гордійчук. Фото: Facebook/Національна гвардія України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України призначив нового заступника командувача Національної гвардії України. Відтак заступником Олександра Півненка було призначено колишнього начальника Західного територіального управління НГУ Володимира Гордійчука.

Про це йдеться в указі президента №220/2024, оприлюдненому на його офіційному сайті.

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Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України

Хто такий Володимир Гордійчук

Зазначимо, що Володимир Гордійчук — генерал-лейтенант Національної гвардії України. Раніше обіймав посаду начальника Західного територіального управління НГУ. Брав участь у боях за Лисичанськ під час АТО, кавалер Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський у ювілейну річницю відзначив важливість Національної гвардії для України та вручив силовикам державні нагороди, привітавши внутрішні війська з 30-річчям.

Ще раніше президент підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства проходити службу в лавах НГУ. 

Володимир Зеленський
Нацгвардія
Україна
указ
президент

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