Зеленський призначив нового заступника командувача НГУ — хто він

Новий заступник командувача НГУ Володимир Гордійчук. Фото: Facebook/Національна гвардія України

Президент України призначив нового заступника командувача Національної гвардії України. Відтак заступником Олександра Півненка було призначено колишнього начальника Західного територіального управління НГУ Володимира Гордійчука.

Про це йдеться в указі президента №220/2024, оприлюдненому на його офіційному сайті.

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Указ Зеленського. Джерело: Офіс президента України

Хто такий Володимир Гордійчук

Зазначимо, що Володимир Гордійчук — генерал-лейтенант Національної гвардії України. Раніше обіймав посаду начальника Західного територіального управління НГУ. Брав участь у боях за Лисичанськ під час АТО, кавалер Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський у ювілейну річницю відзначив важливість Національної гвардії для України та вручив силовикам державні нагороди, привітавши внутрішні війська з 30-річчям.

Ще раніше президент підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства проходити службу в лавах НГУ.