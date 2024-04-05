Зеленський призначив нового заступника командувача НГУ — хто він
Президент України призначив нового заступника командувача Національної гвардії України. Відтак заступником Олександра Півненка було призначено колишнього начальника Західного територіального управління НГУ Володимира Гордійчука.
Про це йдеться в указі президента №220/2024, оприлюдненому на його офіційному сайті.
Хто такий Володимир Гордійчук
Зазначимо, що Володимир Гордійчук — генерал-лейтенант Національної гвардії України. Раніше обіймав посаду начальника Західного територіального управління НГУ. Брав участь у боях за Лисичанськ під час АТО, кавалер Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський у ювілейну річницю відзначив важливість Національної гвардії для України та вручив силовикам державні нагороди, привітавши внутрішні війська з 30-річчям.
Ще раніше президент підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства проходити службу в лавах НГУ.
Читайте Новини.LIVE!