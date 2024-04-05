Зеленский назначил нового заместителя командующего НГУ — кто он

Новый заместитель командующего НГУ Владимир Гордийчук. Фото: Facebook/Национальная гвардия Украины

Президент Украины назначил нового заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Таким образом, заместителем Александра Пивненко был назначен бывший начальник Западного территориального управления НГУ Владимир Гордийчук.

Об этом говорится в указе президента №220/2024, обнародованном на его официальном сайте.

Читайте также:

Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины

Кто такой Владимир Гордейчук

Отметим, что Владимир Гордийчук — генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. Ранее занимал должность начальника Западного территориального управления НГУ. Участвовал в боях за Лисичанск во время АТО, кавалер Ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в юбилейную годовщину отметил важность Национальной гвардии для Украины и вручил силовикам государственные награды, поздравив внутренние войска с 30-летием.

Еще раньше президент подписал указ, позволяющий иностранцам и людям без гражданства проходить службу в рядах НГУ.