Зеленский назначил нового заместителя командующего НГУ — кто он
Президент Украины назначил нового заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Таким образом, заместителем Александра Пивненко был назначен бывший начальник Западного территориального управления НГУ Владимир Гордийчук.
Об этом говорится в указе президента №220/2024, обнародованном на его официальном сайте.
Кто такой Владимир Гордейчук
Отметим, что Владимир Гордийчук — генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. Ранее занимал должность начальника Западного территориального управления НГУ. Участвовал в боях за Лисичанск во время АТО, кавалер Ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в юбилейную годовщину отметил важность Национальной гвардии для Украины и вручил силовикам государственные награды, поздравив внутренние войска с 30-летием.
Еще раньше президент подписал указ, позволяющий иностранцам и людям без гражданства проходить службу в рядах НГУ.
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