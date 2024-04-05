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Зеленский назначил нового заместителя командующего НГУ — кто он

5 апреля 2024 19:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский назначил нового заместителя командующего НГУ — кто он
Новый заместитель командующего НГУ Владимир Гордийчук. Фото: Facebook/Национальная гвардия Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины назначил нового заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Таким образом, заместителем Александра Пивненко был назначен бывший начальник Западного территориального управления НГУ Владимир Гордийчук.

Об этом говорится в указе президента №220/2024, обнародованном на его официальном сайте.

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Указ Зеленского. Источник: Офис президента Украины

Кто такой Владимир Гордейчук

Отметим, что Владимир Гордийчук — генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. Ранее занимал должность начальника Западного территориального управления НГУ. Участвовал в боях за Лисичанск во время АТО, кавалер Ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в юбилейную годовщину отметил важность Национальной гвардии для Украины и вручил силовикам государственные награды, поздравив внутренние войска с 30-летием.

Еще раньше президент подписал указ, позволяющий иностранцам и людям без гражданства проходить службу в рядах НГУ.

Владимир Зеленский
Нацгвардия
Украина
указ
президент

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