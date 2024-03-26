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Зеленський привітав Національну гвардію України з ювілейною річницею створення

26 березня 2024 15:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський привітав Національну гвардію України з ювілейною річницею створення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Володимир Зеленський у ювілейну річницю відзначив важливість Національної гвардії для України. Також він вручив державні нагороди військовим Нацгвардії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України у вівторок, 26 березня.

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Звернення Зеленського

Президент висловив гордість за термін "нацгвардієць", який символізує силу та надійність, і згадав про початки Нацгвардії як волонтерського руху. Президент підкреслив роль Нацгвардії у боротьбі проти Росії, відзначивши ефективність аеророзвідки та щоденну роботу по знищенню ворожих ракет та дронів. Зеленський також відзначив захисну роль Нацгвардії всередині країни та висловив вдячність військовим за службу народу України.

Володимир Зеленський. Фото: ОП
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент нагадав про героїчні дії Нацгвардії з 2014 року, включаючи захист Харкова та Київщини, боротьбу на Донбасі, та вшанував пам’ять загиблих. Він також згадав про полонених "азовців" та зусилля держави щодо їх повернення додому.

Володимир Зеленський. Фото: ОП
Володимир Зеленський тисне руку військовослужбовцю. Фото: ОП

"Захист Харкова та оборона Київщини. Бої проти російських терористів у 14-му році на Донбасі та захист життя на Донбасі зараз. Героїзм у найжорсткіших протистояннях. Україна завжди буде вдячна воїнам Національної гвардії, зокрема воїнам підрозділу "Азов", які захищали Маріуполь та "Азовсталь"", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: ОП
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Зеленський підкреслив, що більше дев’яти тисяч нацгвардійців були нагороджені державними нагородами, 48 з них отримали звання Героя України, та заявив, що Україна завжди пам’ятатиме своїх захисників. Він особисто вручив державні нагороди військовослужбовцям Нацгвардії.

Зеленський вручає нагороду військовому. Фото: ОП
Зеленський вручає нагороду військовому. Фото: ОП

Нагадаємо, що Зеленський під час іфтару на Рамадан побажав миру для України.

Раніше ми писали, що Зеленський вручив державні нагороди бійцям СБУ.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Нацгвардія
Україна

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