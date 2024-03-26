Зеленський привітав силовиків Національної гвардії з їх професійним святом

Зеленський нагороджує бійців Нацгвардії. Фото архівне: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав бійців Національної Гвардії з їх професійним святом у вівторок, 26 березня. Як відомо, силова структура існує вже 10 років.

Глава держави оприлюднив привітання на своїй сторінці в Telegram.

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"Десять років тому була створена наша Національна гвардія України. І кожен із цих років — це час незмінної хоробрості заради України, незмінної сили заради необхідних Україні результатів і незмінної відданості Україні", — сказав Зеленський, відзначаючи десяту річницю створення структури.

Глава держави подякував нацгвардійцям, які стоять на захисті України ще з 2014 року й по сьогоднішній день, а також вшанував подвиг загиблих Героїв.

"Дякую всім воїнам Національної гвардії, які від 14-го року й від 24 лютого свою власну долю поєднали з долею незалежності України. І памʼятаємо всіх воїнів-нацгвардійців, які віддали своє життя в боях заради держави", — сказав Зеленський.

Привітання. Фото: скриншот

Бійці Нацгвардії. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Бійці Нацгвардії. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Бійці Нацгвардії. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Бійці Нацгвардії. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, з нагоди десятої річниці до нацгвардійців звернувся Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

До слова, днями воїни Національної гвардії бригади "Буревій" завдали успішного удару по окупантах.