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День Національної гвардії — у десяту річницю свята Сирський звернувся до бійців

26 березня 2024 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
День Національної гвардії — у десяту річницю свята Сирський звернувся до бійців
Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні щороку 26 березня відзначають День Національної гвардії. З нагоди десятої річниці до силовиків звернувся Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. 

Привітання він оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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Привітання Сирського з Днем Нацгвардії

"Шановні воїни-нацгвардійці! Дорогі побратими та посестри! Щиро вітаю весь особовий склад та ветеранів з Днем Національної гвардії України!" — написав Сирський, вітаючи працівників Нацгвардії. 

Він згадав день створення батальйону та його подвиги 10-річної давнини. 

"Десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними силами захистити Україну від російської агресії. Ці героїчні люди, загартовані у перших боях з російськими окупантами у 2014 році, і досі боронять незалежність України", — сказав Сирський. 

Також Головком ЗСУ відзначив подвиг українських нацгвардійців, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. 

"У лютому 2022 року Національна гвардія з честю зустріла початок широкомасштабної російської агресії. Як командувач оборони міста Києва пригадую, як українські нацгвардійці зірвали плани російського десанту на аеродромі у Гостомелі", — сказав Сирський. 

Наостанок командувач вшанував пам'ять тих Героїв, які загинули у бою з ворогом. 

"Цього дня хочу згадати усіх загиблих… Низький уклін, вічна пам’ять і вічна слава усім полеглим за волю і незалежність України! Щиро дякую за Вашу службу!" — наголосив Сирський. 

День Національної гвардії 26 березня
Привітання Сирського. Фото: скриншот

Історія свята

Як відомо, Національна гвардія існувала як силова структура з 1991 по 2000 рік, доки її не розформували. Так було по 2014-й. Тоді через загострення ситуації в Криму та у східних областях України було ухвалено рішення про відновлення формування. 

Так, відповідний закон "Про Національну гвардію України" Верховна Рада ухвалила 13 березня 2014 року. Згідно з документом, Нацгвардія вважається військовим формуванням з правоохоронними функціями.

Нагадаємо, днями воїни Національної гвардії бригади "Буревій" завдали успішного удару по окупантах. 

Перед цим нацгвардійці уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

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війна в Україні
Олександр Сирський

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