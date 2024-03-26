День Національної гвардії — у десяту річницю свята Сирський звернувся до бійців

Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський\Telegram

В Україні щороку 26 березня відзначають День Національної гвардії. З нагоди десятої річниці до силовиків звернувся Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Привітання він оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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Привітання Сирського з Днем Нацгвардії

"Шановні воїни-нацгвардійці! Дорогі побратими та посестри! Щиро вітаю весь особовий склад та ветеранів з Днем Національної гвардії України!" — написав Сирський, вітаючи працівників Нацгвардії.

Він згадав день створення батальйону та його подвиги 10-річної давнини.

"Десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними силами захистити Україну від російської агресії. Ці героїчні люди, загартовані у перших боях з російськими окупантами у 2014 році, і досі боронять незалежність України", — сказав Сирський.

Також Головком ЗСУ відзначив подвиг українських нацгвардійців, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії.

"У лютому 2022 року Національна гвардія з честю зустріла початок широкомасштабної російської агресії. Як командувач оборони міста Києва пригадую, як українські нацгвардійці зірвали плани російського десанту на аеродромі у Гостомелі", — сказав Сирський.

Наостанок командувач вшанував пам'ять тих Героїв, які загинули у бою з ворогом.

"Цього дня хочу згадати усіх загиблих… Низький уклін, вічна пам’ять і вічна слава усім полеглим за волю і незалежність України! Щиро дякую за Вашу службу!" — наголосив Сирський.

Привітання Сирського. Фото: скриншот

Історія свята

Як відомо, Національна гвардія існувала як силова структура з 1991 по 2000 рік, доки її не розформували. Так було по 2014-й. Тоді через загострення ситуації в Криму та у східних областях України було ухвалено рішення про відновлення формування.

Так, відповідний закон "Про Національну гвардію України" Верховна Рада ухвалила 13 березня 2014 року. Згідно з документом, Нацгвардія вважається військовим формуванням з правоохоронними функціями.

Нагадаємо, днями воїни Національної гвардії бригади "Буревій" завдали успішного удару по окупантах.

Перед цим нацгвардійці уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.