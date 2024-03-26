День Национальной гвардии — в десятую годовщину праздника Сырский обратился к бойцам

Александр Сырский. Фото: Александр Сырський\Telegram

В Украине ежегодно отмечают День Национальной гвардии. По случаю десятой годовщины к силовикам обратился Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

Поздравление он обнародовал на своей странице в Telegram.

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Поздравление Сырского с Днем Нацгвардии

"Уважаемые воины-нацгвардейцы! Дорогие побратимы и сестры! Искренне поздравляю весь личный состав и ветеранов с Днем Национальной гвардии Украины!" — написал Сырский, поздравляя работников Нацгвардии.

Он вспомнил день создания батальона и его подвиги 10-летней давности.

"Десять лет назад, в 2014 году, Национальная гвардия стала базой для создания украинских добровольческих батальонов. Они двинулись к востоку, чтобы вместе с Вооруженными силами защитить Украину от российской агрессии. Эти героические люди, закаленные в первых боях с российскими оккупантами в 2014 году, до сих пор защищают независимость Украины", — сказал Сырский.

Также Главком ВСУ отметил подвиг украинских нацгвардейцев, когда началось полномасштабное вторжение России.

"В феврале 2022 года Национальная гвардия с честью встретила начало широкомасштабной российской агрессии. Как командующий обороной Киева вспоминаю, как украинские нацгвардейцы сорвали планы российского десанта на аэродроме в Гостомеле", — сказал Сырский.

Напоследок командующий почтил память тех Героев, погибших в бою с врагом.

"В этот день хочу вспомнить всех погибших… Низкий поклон, вечная память и вечная слава всем павшим за свободу и независимость Украины! Искренне благодарю за Вашу службу!" — подчеркнул Сырский.

Приветствие Сырского. Фото: скриншот

История праздника

Как известно, Национальная гвардия существовала как силовая структура с 1991 по 2000 год, пока ее не расформировали. Так было по 2014 год. Тогда в связи с обострением ситуации в Крыму и восточных областях Украины было снова принято решение о возобновлении формирования.

Соответствующий закон "О Национальной гвардии Украины" Верховная Рада приняла 13 марта 2014 года. Согласно документу, Нацгвардия считается военным формированием с правоохранительными функциями.

Напомним, на днях воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по оккупантам.

Перед этим нацгвардейцы поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.