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Зеленский поздравил силовиков Национальной гвардии с их профессиональным праздником

26 марта 2024 09:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский поздравил силовиков Национальной гвардии с их профессиональным праздником
Зеленский награждает бойцов Нацгвардии. Фото архивное: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский поздравил бойцов Национальной Гвардии с их профессиональным праздником во вторник, 26 марта. Как известно, силовая структура существует уже десять лет.

Глава государства обнародовал поздравление на своей странице в Telegram.

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"Десять лет назад была создана наша Национальная гвардия Украины. И каждый из этих лет — это время неизменной храбрости ради Украины, неизменной силы ради необходимых Украине результатов и неизменной преданности Украине", — сказал Зеленский, отмечая десятую годовщину создания структуры.

Глава государства поблагодарил нацгвардейцев, стоящих на защите Украины еще с 2014 года и по сегодняшний день, а также почтил подвиг погибших Героев.

"Благодарю всех воинов Национальной гвардии, которые с 14-го года и от 24 февраля свою собственную судьбу соединили с судьбой независимости Украины. И помним всех воинов-нацгвардейцев, отдавших свою жизнь в боях ради государства", — сказал Зеленский.

День Нацгвардии
Поздравление. Фото: скриншот
День Нацгвардии
Бойцы Нацгвардии. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
День Нацгвардии
Бойцы Нацгвардии. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
День Нацгвардии
Бойцы Нацгвардии. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
День Нацгвардии
Бойцы Нацгвардии. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, по случаю десятой годовщины к нацгвардейцам обратился Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

К слову, на днях воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по оккупантам.

Владимир Зеленский
праздники
украинцы
Нацгвардия
Украина

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