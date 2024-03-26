Зеленский поздравил силовиков Национальной гвардии с их профессиональным праздником
Президент Владимир Зеленский поздравил бойцов Национальной Гвардии с их профессиональным праздником во вторник, 26 марта. Как известно, силовая структура существует уже десять лет.
Глава государства обнародовал поздравление на своей странице в Telegram.
Поздравление Зеленского с Днем Национальной гвардии
"Десять лет назад была создана наша Национальная гвардия Украины. И каждый из этих лет — это время неизменной храбрости ради Украины, неизменной силы ради необходимых Украине результатов и неизменной преданности Украине", — сказал Зеленский, отмечая десятую годовщину создания структуры.
Глава государства поблагодарил нацгвардейцев, стоящих на защите Украины еще с 2014 года и по сегодняшний день, а также почтил подвиг погибших Героев.
"Благодарю всех воинов Национальной гвардии, которые с 14-го года и от 24 февраля свою собственную судьбу соединили с судьбой независимости Украины. И помним всех воинов-нацгвардейцев, отдавших свою жизнь в боях ради государства", — сказал Зеленский.
Напомним, по случаю десятой годовщины к нацгвардейцам обратился Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.
К слову, на днях воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по оккупантам.
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